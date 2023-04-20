مسلسل حضرة العمدة الحلقة 29.. أحمد رزق يعترف لروبي بتجارته للآثار

أحداث مثيرة جاءت ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 29، حيث دخل أحمد رزق «جلال الفارس» في مواجهة مع ابنة عمه روبي «صفية الفارس – عمدة قرية تل شبورة»، حيث اعترف لها لأول مرة بتجارة العائلة في الآثار، لتصاب بحالة صدمة شديدة.

وقال أحمد رزق، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 29، إنّ ثروة عائلة «الفوارسة» يأتي بفضل التجارة في الآثار، رغم النشاطات التجارية الأخرى في الزراعة وغيرها، إلا أنّ الآثار هي السبب الرئيسي في ثراء العائلة، وكان والد «روبي» على علم بذلك الأمر.

أحمد رزق يبرر تجارته في الأثار

واستعرض أحمد رزق، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 29، مبرراته لتجارته في الآثار، في ظل محاولات رفض وعدم تصديق روبي للحدث، حيث قال: «أنا محامي كبير جدًا.. وبقيت كده بعد ما أبويا كان شايفني محامي صغير فاشل، وأمي اللي كانت بتحبني.. كنت عاوز كله يعيش في خيري أنا جلال الفارس، ويعرفوا أنا مين».

وبدأت الشكوك تُترد على ذهن روبي، حيث قالت لـ أحمد رزق، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 29، «عشان كده كنت مصمم تجيبني أمسك العمودية في القرية.. أنت مريض.. محتاج تروح لدكتور نفسي»، حيث انفعل عليه قائلًا: «روحي بلغي عننا كلنا.. إحنا عيلة قذرة.. الذل والعار هيفضل يواجهنا، يلا هدي المعبد علينا لو عاوزة تعملي كده.. بس المخزن اللي فيه البضاعة هو بيت أبوكي، يعني التهمة هتكون باسمك أنتي وأخواتك».