مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27.. أحمد رزق يواجه محمد محمود عبد العزيز بالآثار

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27، أحداث مثيرة خصوصًا بين أحمد رزق «المستشار جلال الفارس» ومحمد محمود عبد العزيز «الأستاذ حافظ»، حيث دخلا في مواجهة ساخنة، خصوصًا بعدما جرى فضح الأخير بإتجاره في الآثار.

وبرر محمد محمود عبد العزيز، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27، موقفه، ولم ير نفسه أنه يرتكب جرائم يُعاقب عليها القانون، فيما وجه له أحمد رزق العتاب واللوم، خاصة وأن «حافظ» يبحث عن الآثار بشكلٍ فج، ومن السهل اكتشاف فعلته، بسبب عدم ردم قطعة الأرض التي يبحث فيها.

تخوف من اكتشاف روبي لممارسات محمد محمود عبد العزيز

وتخوف أحمد رزق، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27، من اكتشاف روبي «صفية الفارس – عمدة قرية تل شبورة»، لهذا الأمر، فقد تقف ضده وتتقدم ضده ببلاغ إلى النيابة، إذ طالبه «جلال الفارس» بضرورة التأني وعدم التهور والعمل بعشوائية.

وكشف محمد محمود عبد العزيز، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27، أنه ضد وجود روبي في منصب العمودية، خاصة وأنه كان يطمع في ذلك المنصب قبلها، كما كشف أنه اتجه إلى ترك لحيته والاتجاه إلى التشدد في الدين، بشأن لفت نظر عائلته، خصوصًا وأنه عانى من التهميش لسنوات طويلة.

كما أصيب محمود محمود عبد العزيز، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27، بصدمة كبيرة، بعدما علم أن المعلمة التي سبق وتحرش بها داخل المدرسة، اتهمت في بلاغ رسمي بالتحرش، الأمر الذي يشوه صورته حال وصول الأمر إلى أهالي قرية تل شبورة.