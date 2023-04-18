مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27.. كيف تتصرف دينا مع زوجها؟

تشهد الحلقة 27 من مسلسل حضرة العمدة الذي يذاع يوميا على قناة الحياة عقب صلاة التراويح أحداثا مشوقة، خاصة بعد ترك دينا لمنزل زوجها بعد علمها بزواجه من أخرى وذهابها لمنزل والدها، فماذا ستفعل دينا مع زوجها؟.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27.. ماذا ستفعل دينا مع زوجها

التقت دينا خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، شقيقتها «صفية الفارس - عمدة قرية تل شبورة»، لتخبرها بزواج زوجها بأخرى وسط انهيارها، لتخبرها بأنّها ستترك المنزل وتعود لمنزل والدها القديم، خاصة وأنّها تشعر بحالة ضعف تام وكره تجاه زوجها بعد فعلته وستفكر ماذا تفعل معه .

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، الساعة 8.15 مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد العمل 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، وكذلك الساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.