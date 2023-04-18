مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27.. مقتل إدوارد وابن أحمد بدير يقترب من الإعدام

أحداث مثيرة جاءت ضمن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27، ومفاجآت كثيرة، لاسيما وأنّ أصداء مقتل الطالبة «سلمى» على يد زميلها سامر ضرغام داخل شوارع قرية تل شبورة أمام الأهالي.

وقضت المحكمة خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27، بإحالة أوراق سامر ضرغام، إلى فضيلة المفتي، ليقترب من حبل الإعدام، الأمر الذي أصاب والده أحمد بدير ضرغام دهيشة بحالة انهيار وصدمة شديدة، فقد على أثرها الحركة إلى حد ما، نتيجة حزنه على ابنه، لاسيما في ظل محاولاته خلال الفترة الماضية لتبرأته.

أسرة سلمى تتلقى العزاء

إحالة أوراق «سامر» إلى فضيلة المفتي، أدخل الفرح والسعادة على أهالي القرية، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27، وفي مقدمتهم أسرة القتيلة، حيث خرجت الغالبية في جولة داخل القرية، تهتف لـ«سلمى» فرحًا بالحكم، حيث توجهوا إلى منزل القتيل، قبل أنّ تستقبل الأسرة العزاء في الفقيدة.

مقتل إدوارد خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة

وفي مفاجأة مثيرة، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27، وقعت خلافات بين إدوارد «ابن ضرغام دهيشة» وبعض تجار المخدرات الذي يتعاون معه، والتي أسفرت عن قتله بطريقة وحشية، حيث يتلقى والده أحمد بدير وهو على فراش المرض، لتزداد الصدمة عليه.