مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. دينا تكتشف تسلل أحدهم إلى منزل والدها

تتوالى الأحداث من مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26، خصوصًا بعد اكتشاف دينا زواج زوجها مرة ثانية عليها دون أن يخبرها بالأمر، وواجهته بما فعله، وأكّد لها أن الزواج كان اضطراريًا.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. دينا تذهب إلى منزل والدها

وسط انهيار شديد، أخبرت دينا صفية بأنها ستترك المنزل وتعود لمنزل والدها القديم، خاصة أنها تشعر بحالة كره تجاه زوجها وبالفعل، تركت دينا خلال منزل زوجها، واكتشفت تسلل أحد الأشخاص إلى المكتب بمنزل والدها، لكنها فشلت في التعرف على هويته.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة الساعة 8.15 مساءً.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

جرى تحديد مواعید إعادة عرض مسلسل في رمضان 2023، إذ يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، الإعادة الأولى الساعة 2.30 صباحًا، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ويُشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا.