وزيرا الشباب والبيئة يشهدان ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب الوايلي

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حفل ختام منافسات الدورة الرمضانية التي تحمل اسم المرحوم الدكتور شيرين أحمد فؤاد، بمركز شباب الوايلي.

ارتفاع مستوى الإقبال الكبير من الشباب للمشاركة في الدورات الرمضانية

حضر الحفل الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، النائب إيهاب العمدة عضو مجلس النواب، النائب فؤاد القاضي عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة نيفين أحمد فؤاد، وأعضاء مجلس إدارة المركز، وأهالي وأسر الفائزين والمُكرمين.

في بداية حديثه، رحب الوزير بجميع الحضور ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وأهالي الوايلي، مشيدًا بمستوى الإقبال الكبير من الشباب للمشاركة في الدورة الرمضانية التي نُفذت خلال شهر رمضان المبارك في كرة القدم بمركز شباب الوايلي.

الارتقاء بإدارة مراكز الشباب

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي متابعة أداء مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، في إطار من التقييم والسعي نحو الارتقاء بإدارة مراكز الشباب، بجانب الحرص على رفع كفاءة البنية التحتية بمراكز الشباب بحيث تكون كاملة الخدمات، وتلبى تطلعات الأعضاء

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن تنفيذ الأنشطة والفعاليات المتنوعة بمراكز الشباب، يأتي في ضوء استراتيجية الوزارة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع والتشجيع عليها لأهميتها على مستوى الإعداد البدني والذهني وتكوين الشخصية الإيجابية للفرد، مقدمًا الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنفيذ تلك الدورات الرمضانية.

وتوجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالشكر والتقدير والامتنان علي جهوده في تكثيف الأنشطة والبرامج والفعاليات الشبابية والرياضية بمختلف الهيئات الشبابية.