مسلسل ضرب نار الحلقة 29.. زيدان يتفاجأ ببيع صفاء لكل ممتلكاته

بدأت الحلقة الـ29 من مسلسل ضرب نار للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز بطلب جابر الكوماندا من مهرة الزواج مرة أخرى بعدما انتهت فترة عدتها من زوجها السابق زيدان والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، حتى طلبت منه مهرة أن يتأني في طلبه حيث أنها لن تستطيع العودة إليه مرة أخرى بتلك السرعة التي طلبها منه.

وتوالت أحداث المسلسل، ليعرف زيدان بأن صفاء لم تترك شيئا له بعدما حصلت على كل ما يملك من أموال وعقارات وسيارات، وحينها طلب منه أحد الأشخاص مفتاح العربية بعدما باعتها صفاء لأحد الأشخاص بتوكيل رسمي، وحينها فوجئ زيدان بما قامت به صفاء.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.