مسلسل ضرب نار الحلقة 28.. مهرة خائفة على ابنها من زيدان بعد الطلاق

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 28 للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، أحداثا مثيرة، حيث شهدت الحلقة عودة مهرة إلى جابر مرة أخرى، بعدما أنقذها من الحبس.

مسلسل ضرب نار الحلقة 28

وشهدت الحلقة عودة العلاقات مرة أخرى بين مهرة وصديقتها سحر، التي تجسد شخصيتها الفنانة مها نصار، حيث أخبرتها مهرة بأنها خائفة على ابنها من زيدان، وأنه قد ينتقم منها بخطفه، بعدما أصرت على الطلاق منه والعودة إلى جابر.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.