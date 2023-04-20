مسلسل ضرب نار الحلقة 28.. صفاء تبيع شركة وفيلا زيدان بتوكيل دون علمه

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 28 للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز أحداثا مثيرة، حيث حدثت مواجهة شرسة بين صفاء «انتصار» وزيدان «ماجد المصري»، لتخبره أنها السبب في كل ما وصل إليه في تجارته، وعليه الاهتمام بها وبشقيقهما، بدلا من محاولة استرضاء مهرة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 28

ورد عليها ماجد المصري قائلا إنه لولا جهوده ما كانت خرجت هي ويسري من بولاق، ثم تركها وذهب، وذهبت صفاء ويسري إلى المحامي الذي يعطيهما عقد بيع الشركة بالتوكيلات الخاصة بها، يعطيها المشتري شيكات بـ5 بنوك خارج مصر، كما باعت الفيلا الخاصة بزيدان خلال شهر فقط، وأخبرت يسري أنه لم يتبق سوى أموال السيولة التي لديه فقط، وتطمئنه أن زيدان لا يفكر سوى في مهرة وما بدر منها.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.