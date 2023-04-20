مسلسل ضرب نار الحلقة 28.. أحمد العوضي ينقذ ياسمين عبدالعزيز (فيديو)

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 28 للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز أحداثا مثيرة، إذ تصالحت مهرة وسحر، ونجحا في تجاوز الخلاف الذي نشب بينهما، وقالت مهرة لصديقتها إنها تخشى من رد فعل زيدان بعد طلاقهما.

مسلسل ضرب نار الحلقة 28

نجح جابر في إنقاذ مهرة من محبسها الذي وضعها فيه زيدان، بعدما سألت عن يمنى وأدهم، إذ اقتحم الفيلا برجاله، وقتل عددا من رجال زيدان، وانتقل بمهرة وشقيقتها إلى الفيلا الخاص به.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.