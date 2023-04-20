مسلسل ضرب نار الحلقة 28.. طلاق ياسمين عبدالعزيز وماجد المصري

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 28، للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، أحداثا مثيرة، حيث نجحت مهرة في إقناع زيدان أن يطلقها.

مسلسل ضرب نار الحلقة 28

ووقع الطلاق بين مهرة وزيدان، بعدما حررها جابر من المكان الذي كان يحبسها فيه زيدان، وبعد إتمام إجراءات الطلاق، ردّت مهرة كل الألماس الذي أهداه إياها زيدان في فترة زواجهما، في البداية رفض زيدان، لكنه رضخ لطلب مهرة في نهاية المطاف، ووافق على استرداده.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.