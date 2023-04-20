ضرب نار الحلقة 29.. جابر الكوماندا يكتشف غش مهرة له

بدأت الحلقة الـ29 من مسلسل ضرب نار للفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز بمشاجرة بين جابر الكوماندا ومهرة بعدما أخبرها بأن صفاء شقيقة زيدان والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري حضرت إليه في مكتبه وأعلمته بان مهرة لم تخبره بأمر ابنها التي أنجبتها منه خلال فترة محبسه.

وتوالت أحداث المسلسل وفيها قال الكوماندا لمهرة: «جت قالتلي إني راجل مغفل، وأنك ما اتجوزتيش أخوها بعد ما أنا اتسجنت لا، ده أنتي كتبتي ولدي باسم أخوها، وراجعة معايا على غش وكدب، ردي عليا»، لترد عليه مهرة بقولها: «كنت عايزة أحميه منك، كنت عايزني أعمل إيه وأنا لوحدي وأنت مسجون، كنت عايز إيه، أنت السبب في كل اللي حصل».

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.