أول وآخر مدينة تصلي عيد الفطر في مصر.. فارق 36 دقيقة

يؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات والمدن المختلفة عقب شروق الشمس، وفقا لمواعيدها التي أعلنها هيئة المساحة المصرية والتي تختلف من مدينة لأخرى عدة دقائق، وفقا لمسقط الظل، وخطوط الطول والعرض بكل مدينة.

فاختلاف خطوط الطول والعرض من مدينة لأخرى يؤدي لاختلاف مواقيت الصلاة، والتي تصل حتى 15 دقيقة من مدينة لأخرى خاصة بين مدن ومحافظات الشمال والجنوب، بينما يتخطى فارق التوقيت بين مدن العرب والشرق يتخطى الـ30 دقيقة.

موعد أول صلاة وآخر صلاة بعيد الفطر 2023

لاختلاف مواقيت صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات والمدن فأن مدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر تعد أول مدينة مصرية ترفع صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:34 صباحًا، يليها مدينة نويبع في تمام الساعة 5:35 صباحًا.

بينما آخر مدينة تؤدي صلاة عيد الفطر 2023 في مصر مدينة السلوم، بمحافظة مرسى مطروح حيث في تمام الساعة 6:10 صباحًا، ليكون الفارق الزمني بين أول وأخر صلاة عيد فطر لهذا العام 36 دقيقة.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في المحافظات

بينما يحين موعد صلاة العيد بالمحافظات وفقا لهيئة المساحة المصرية كالتالي،

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قنا يحين في تمام الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الوادي الجديد يحين في تمام الساعة 5:56 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في سوهاج يحين في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الأقصر يحين في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في كفر الشيخ يحين في تمام الساعة 5:47 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في السويس يحين في تمام الساعة 5:42 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في العريش يحين في تمام الساعة 5:36 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الطور يحين في تمام الساعة 5:40 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في البحيرة يحين في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في شرم الشيخ يحين في تمام الساعة 5:38 صباحًا.

-موعد صلاة عيد الفطر 2023 في طابا يحين في تمام الساعة 5:33 صباحًا.