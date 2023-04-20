موعد صلاة العيد 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية.. القاهرة 5:47 صباحا

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك حيث يحل عيد الفطر غداً الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، وهو أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجرياً، وبخصوص موعد صلاة العيد، فإنه يختلف بين مدينة وأخرى بسبب الفروقات في التوقيتات، إليكم موعد صلاة العيد 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية.

موعد صلاة العيد 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية

وحدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له، موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدن ومحافظات مصر، حتى تلتزم كل مدينة من المدن المصرية بتوقيت الصلاة فيها، فيما أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أن صلاة العيد 2023 سيتم إقامتها في جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، وأيضا في الساحات العامة وفق ترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها، في تحديد الساحات التي تقام بها صلاة العيد.

وأوضح بعد أن حددت الحسابات الفلكية موعد صلاة العيد 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية سيكون غدا الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وهو أول أيام شهر شوال من عام 1444 هجريا، والذي بناء عليه تم تحديد مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية

تستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدن ومحافظات مصر والتي عليها الالتزام بموعدها في صلاة العيد 2023 وهي:

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القاهرة الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة السويس الساعة 5:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة العريش الساعة 5:36 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الطور الساعة 5:40 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة سنات كاترين الساعة 5:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة طابا الساعة 5:33 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شرم الشيخ الساعة 5:38 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة دمنهور الساعة 5:49 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الشرقية

موعد صلاة عيد الفطر في الوجه البحري، تستعرضها الوطن من السطور التالية:

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الزقازيق الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة المنصورة الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة بنها الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شبين الكوم الساعة 5:48 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ الساعة 5:47 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الوجه القبلي

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم الساعة 5:50 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة بني سويف الساعة 5:49 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة المنيا الساعة 5:51 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسيوط الساعة 5:51 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة سوهاج الساعة 5:49 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة قنا الساعة 5:46 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان الساعة 5:47 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في قرية أبوسمبل الساعة 5:54 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة مرسى مطروح الساعة 6:02 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الغردقة الساعة 5:40 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة الخارجة الساعة 5:56 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر في الوجه البحري

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الإسماعيلية الساعة 5:42 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط الساعة 5:43 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة السلوم الساعة 6:10 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة نويبع الساعة 5:35 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة حلايب الساعة 5:34 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الفطر 2023 في مدينة شلاتين الساعة 5:37 صباحًا.

الأوقاف تجهز المساجد والساحات لصلاة عيد الفطر

تستعد مديريات الأوقاف في مختلف مدن ومحافظات مصر لإقامة صلاة عيد الفطر 2023، سواء في المساجد أو الساحات العامة، وفقًا لترتيب كل مديرية مع المحافظة التابعة لها.