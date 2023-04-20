موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات 2023.. ومتى تبدأ التكبيرات؟

موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات 2023، من الأمور التي يحرص المصريون، في الوقت الحالي لمعرفته، خصوصًا أن دار الإفتاء المصرية أعلنت مساء اليوم، عقب صلاة المغرب، استطلاع هلا شهر شوال، وأكدت أن اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويختلف موعد صلاة العيد من مدينة إلى أخرى، ومن محافظة إلى أخرى بسبب فارق التوقيت، لذا تستعرض «الوطن» لقرائه موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات 2023، في إطار الخدمات المتنوعة التي تقدمها.

موعد صلاة العيد في القاهرة 2023

أوضحت الحسابات الفلكية أنّ أول أيام عيد الفطر المبارك، سيكون غدًا الجمعة الموافق الحادي والعشرين من أبريل لعام 2023 ميلاديًا، وذلك بحسب ما نشره المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ذكر المعهد، في بيانٍ صدر عنه، أنّ موعد صلاة العيد في القاهرة 2023 ستكون في تمام الساعة الخامسة وسبعٍ وأربعين دقيقة صباحا (5:47).

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المحافظات

وسيكون موعد صلاة العيد المبارك 2023 في المحافظات، مختلفة عن موعدها في محافظة القاهرة، إذ أعلنت هيئة المساحة، عبر بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي، موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المحافظات، مشيرة إلى أنّه يختلف من محافظة إلى أخرى لوجود فارق في التوقيت.

ويكون موعد صلاة العيد بالجيزة في تمام الـ5:47 صباحًا، وفي الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة وواحد وخمسين دقيقة (5:51 صباحًا)، وفي بورسعيد، في تمام الخامسة واثنين وأربعين دقيقة (5:42 صباحًا)، وفي التوقيت نفسه بمحافظة السويس في الـ5:42 صباحًا، وفي مدينة العريش يكون موعد صلاة العيد في تمام الخامسة وستة وثلاثين دقيقة (5:36 صباحًا)، وفي مدينة الطور، في الـ5:40 صباحًا، أما سانت كاترين فيكون زيادة دقيقتين عن العريش أي في تمام الساعة الـ5:38 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المحافظات

أما في طابا فيكون موعد صلاة العيد في الـ5:33 صباحًا، وفي شرم الشيخ 5:38 صباحًا، ويكون موعد الصلاة في دمنهور في تمام الـ5:49 صباحًا، وبالزقازيق 5:46 صباحًا، والمنصورة 5:46 صباحًا، وبنها 5:46 صباحًا، وشبين الكوم 5:48 صباحًا، وكفر الشيخ 5:47 صباحًا، والفيوم 5:50 صباحًا، وبني سويف 5:49 صباحًا، والمنيا 5:51 صباحًا، وأسيوط 5:51 صباحًا، وسوهاج 5:49 صباحًا.

وفي قنا 5:46 صباحًا، وأسوان 5:47 صباحًا، وأبوسمبل 5:54 صباحًا، ومدينة مرسى مطروح 6:02 صباحًا، والغردقة 5:40 صباحًا، والخارجة 5:56 صباحًا، والإسماعيلية 5:42 صباحًا، ودمياط 5:43 صباحًا، والسلوم 6:10 صباحًا، ونويبع 5:35 صباحًا، وحلايب 5:34 صباحًا، وشلاتين 5:37 صباحًا.

وقت تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023 متى تبدأ ومتى تنتهي؟

تعبتر تكبيرات العيد من الشعائر التي يجب علينا ترديدها في العيد، لما لها من فضل كبير عند الله عزّ وجل، وتبدأ تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023 عقب استطلاع هلال شهر شوال، بعد غروب شمس اليوم الأخير من الشهر الفضيل، وتنتهي بإحرام الإمام وأداء صلاة العيد، ومن لم يصلِّ مع الإمام، فيُكبّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

عدد تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023

وعن عدد تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023، فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة العيد لا أذان وإقامة لها؛ وذلك لما روى مسلم عن جابر: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة».

وتكون صلاة العيد ركعتان، وعدد تكبيرات صلاة عيد الفطر 2023، 7 تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وعقب انتهاء التكبيرات تُقرأ الفاتحة وسورة صغيرة، وفي الركعة الثانية يكون عدد تكبيرات صلاة عيد الفطر 5 تكبيرات، بعد تكبيرة القيام.

صيغة تكبيرات صلاة العيد 2023

لم يرد في صيغة تكبيرات صلاة العيد 2023 شيء في السنة المطهرة، لكن درج بعض الصحابة، التكبير بصيغة «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد»، وهناك صيغة أخرى للتكبير وهي المشهورة «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».