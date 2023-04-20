السيطرة على حريقين في الإسكندرية خلال ليلة عيد الفطر

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريقين، اليوم الخميس، ليلة عيد الفطر، الأول نشب في كافيه بمنطقة بحري على البحر مباشرة، حيث التهمت النيران المكان بالكامل، والآخر في شقة سكنية بشارع شيبوب بمنطقة كليوبترا.

تلقي مديرية الأمن إخطارين بوقوع الحريقين

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارين من أقسام شرطة الجمرك وسيدي جابر يفيد بورود إشارات من شركة النجدة حول بلاغات من الأهالي بوقوع الحريقين.

تحرير محاضر بالواقعتين

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مواقع البلاغ تمت السيطرة على الحرائق وتحرر محاضر بالواقعتين وجارٍ العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.