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السيطرة على حريقين في الإسكندرية خلال ليلة عيد الفطر

كتب:

بيتر مكرم
11:32 م | الخميس 20 أبريل 2023
حريق في الإسكندرية

حريق في الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، على حريقين، اليوم الخميس، ليلة عيد الفطر، الأول نشب في كافيه بمنطقة بحري على البحر مباشرة، حيث التهمت النيران المكان بالكامل، والآخر في شقة سكنية بشارع شيبوب بمنطقة كليوبترا. 

تلقي مديرية الأمن إخطارين بوقوع الحريقين 

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارين من أقسام شرطة الجمرك وسيدي جابر يفيد بورود إشارات من شركة النجدة حول بلاغات من الأهالي بوقوع الحريقين. 

تحرير محاضر بالواقعتين

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى مواقع البلاغ تمت السيطرة على الحرائق وتحرر محاضر بالواقعتين وجارٍ العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.

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بقلم بيتر مكرم