السيطرة على حريق بمخزن منتجات غذائية شرق الإسكندرية

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب في مخزن منتجات غذائية في منطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية، حيث دفعت بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وأخلت العقار المتواجد فيه المخزن من السكان وقطعت عنه المرافق لإخماد الحريق ودفعت الإسعاف بـ3 سيارات تحسبًا لوجود إصابات.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بمخزن منتجات غذائية في دائرة القسم.

تحرير محضر بالواقعة

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية، تمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر إداري بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.

أخطاء تتسبب في نشوب حريق

وكانت إدارة الحماية المدنية قدمت مجموعة من الأخطاء التي قد تتسبب في نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل خلال فصل الشتاء ومنها: تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدي إلى نشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهربي، وتشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تمامًا وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحًا أثناء تشغيلها وتمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.