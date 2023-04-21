محمد رمضان يحتفل بفيلم هارلي وسط الجمهور بإحدى السينمات

احتفل محمد رمضان، منذ قليل بطرح فيلمه الجديد هارلى بإحدي السينمات فى منطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من الجمهور.

وحرص محمد رمضان على التقاط الصور مع الجمهور في العرض الخاص لفيلم هارلي، كما حرص الرقص معاهم على أغنيته الشهيرة وسط جمهوري ملك، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وحضر الفنان عصام السقا لتنهئة محمد رمضان، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور، وسط هتاف منهم «نعيم»، بينما حضر عدد كبير من نجوم الفن، من أبرزهم محمد رضوان، حسني شتا، لمى كتكت، أمل رزق.

يذكر أن فيلم هارلي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم محمد رمضان ومي عمر وأحمد داش ومحمود حميدة وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير.

وتدور قصة الفيلم عن محمد رمضان الذي يقوم بدور هارلي مهندس الميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة ويدخل هو ومي عمر صراعات مع أحد الرجال المهمين.