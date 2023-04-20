القائمة النهائية لأفلام عيد الفطر في السينمات.. محمد رمضان يعود بـ«هارلي»

ساعات قليلة تفصلنا عن عرض أفلام عيد الفطر في السينمات، إذ تستعد دور العرض لاستقبال 7 أفلام تتنوع ما بين الأكشن والكوميديا والرعب، ما يعتبر عودة قوية للإنتاج السينمائي حيث إن موسمي عيد الفطر في العامين الماضيين لم يشارك بها سوى 3 أفلام فقط.

- أفلام عيد الفطر.. عودة لمحمد رمضان

يشهد موسم عيد الفطر السينمائي عودة محمد رمضان إلى السينمات بفيلم «هارلي» للمخرج محمد سامي، وذلك بعد غياب سنوات منذ فيلمه الأخير «الكنز 2» عام 2019.

فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو

يخوض الفنان شيكو بطولته السينمائية المنفردة الأولى بفيلم «ابن الحاج أحمد» للمخرج معتز التوني، ويجمع في بطولته: رحمة أحمد، سيد رجب، صبري فواز وعايدة رياض.

- فيلم «يوم 13»

ومن أبرز ملامح موسم عيد الفطر السينمائي، عرض فيلم «يوم 13» تأليف وإخراج وائل عبدالله، حيث يعتبر أول فيلم رعب مصري بتقنية الـ 3D، وتدور أحداث الفيلم حول شخص يعود من الخارج حتى يبيع القصر المملوك لعائلته ولكنه يكتشف أمور لم تكن في الحسبان، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم السينما أحمد داود، دينا الشربيني، شريف منير، أروى جودة.

- فيلم «ساعة إجابة»

وتتسع مساحة الكوميديا لتشمل عدد من التجارب المختلفة منها فيلم «ساعة إجابة» للمخرج مصطفى أبو سيف، من بطولة الطفل سليم مصطفى بجانب عدد كبير من النجوم، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الفنتازيا حول طفل يتمنى أن يحصل على أب وأم مختلفين ويستيقظ من النوم ويجد أن أمنيته تحققت وينتقل كل يوم إلى منزل جديد مع عائلة جديدة ليعيش مغامرة مختلفة.

- فيلم «رمسيس باريس»

ويعتمد فيلم «رمسيس باريس» للمخرج أحمد خالد موسى، على فكرة خيالية، ويشارك في بطولته هيفاء وهبي، محمد سلام، مصطفى خاطر وحمدي المرغني.

- فيلم «بعد الشر»

ويجتمع على ربيع ومحمد أسامة (أوس أوس) في فيلم «بعد الشر» للمخرج أحمد عبدالوهاب، ويجمع في بطولته ميرنا نور الدين، رنا رئيس، عمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد.

- فيلم «مغامرات كوكو»

من أحدث الأفلام التي انضمت إلى قائمة أفلام موسم عيد الفطر فيلم «مغامرات كوكو» للمخرج إسماعيل فاروق، بطولة خالد الصاوي، شيرين رضا وبيومي فؤاد.