دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى كما ورد عن النبي.. «اللهمّ ارزقه حبّك»

يتساءل كل أب وأم عند استقبال مولودهم الجديد عن دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يباركونه به، لأن الدعاء من أفضل العبادات التي تقرب بين العبد وربه، ويطلب الأهالي أثناء الدعاء إلى الله عز وجل أن يرزق أولاهم العافية والصحة والسلامة، ويقربهم إليه ويحفظهم من كل سوء.

دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى كما ورد عن النبي

وبخصوص موضوع دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى كما ورد عن النبي فقد ذكرت دار الإفتاء المصرية أنه يُستحَبُّ لمن وُلِد له ولد أن يؤذِّن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى، ذكرًا كان أو أنثى، ويكون الأذان بلفظ أذان الصلاة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ «أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ».

وورد في كتاب الإمام النووي- رحمه الله- «يستحبّ تهنئة المولود له، قال أصحابنا: ويستحب أن يهنأ بما جاء عن الحسن البصري رحمه الله، أنه علّم إنسانًا التهنئة فقال: قل بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشدّه، ورزقت برّه، كما يستحب الرد على المهنئ بأن نقول» بارك الله لك، وبارك عليك، أو جزاك الله خيرًا ورزقك مثله، أو أجزل ثوابك، ونحو هذا».

كما وردت صيغة أخرى دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى وهي: بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب، وبلغ أشدّه ورزقت بره، ويرد المهنئ: بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرًا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك.

صيغ دعاء المولود الجديد

وهناك عدد من الصيغ الأخرى التي يمكن استخدامها في دعاء المولود الجديد للذكر والأنثى منها:

اللهمّ نزِّه قلوبهم عن التعلّق بمن دونك، واجعلهم ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقهم حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبهم إلى حبّك، اللهمّ اجعلهم ممن تواضع لك فرفعته، واستكان لهيبتك فأحببته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته.

اللهمّ اجعلهم في حفظك وكنفك، وأمانك وجوارك، وعياذك وحزبك وحرزك، ولطفك وسترك من كلّ شيطان وإنس وجان وباغٍ وحاسد، ومن شرّ كلّ شيء أنت آخذ بناصيته إنّك على كلّ شيءٍ قدير

اللهمّ اجعلهم من أوليائك وخاصّتك الّذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون