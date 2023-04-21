13 دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك غدا السبت.. بينها عمان والمغرب

تحتفل عدة دول اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، بعد إعلان السلطات الدينية في تلك الدول، مساء أمس الخميس رؤية هلال شهر شوال.

وأعلنت كل من مصر، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، العراق، اليمن، الكويت، الأردن، لبنان، السودان، الجزائر، تونس، ليبيا، فلسطين، المملكة المتحدة، تركيا، أفغانستان، الولايات المتحدة الأمريكية، أن اليوم الجمعة، أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما قالت أذربيجان، الدنمارك، فنلندا، إيطاليا، تركمانستان، أوزبكستان، أنجولا، كرواتيا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، أن اليوم الجمعة، هو اول أيام عيد الفطر المبارك.

موريتانا وسوريا: الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

وفي موريتانيا، أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة، أن، اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد توصلها بما يثبت رؤية هلال شوال.

وفي سوريا، أعلن «المجلس العلمي الفقهي» بوزارة الأوقاف، أن، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا».

بدورها، أعلنت 13 دولة عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، مساء أمس الخميس، معلنة ان اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا السبت أول أيام عيد الفطر المبارك.

عدة دول أسيوية تحتفل بأول أيام عيد الفطر غدا الخميس

وأعلنت كل من المغرب، سلطنة عمان، أستراليا، تايلاند، ماليزيا، الفلبين، اليابان،، سنغافورة، إندونيسيا، الهند، بروناي، أن غدا السبت، أول أيام عيد الفطر المبارك، اعتمادا على الحسابات الفلكية وعدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال، وفقا لم ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي باكستان، تعذرت رؤية هلال شوال، أمس الخميس، وأعلنت أن غدا السبت، أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكرته قناة «جيو نيوز» الباكستانية.

وفي إيران، أعلنت السلطات، عدم رؤية رؤية هلال شهر شوال في غروب ، امس الخميس، معلنة أن غدا السبت هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إيرانا» الإيرانية.