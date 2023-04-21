ترامب يدعو للتخلص من النووي: تسبب الاحتباس الحراري

دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المجتمع الدولي إلى التخلص من الأسلحة النووية بدلاً من مناقشة مشكلة الاحتباس الحراري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وقال ترامب، على قناة «Full Send Podcast» في «يوتيوب»، إنهم يتحدثون عن الاحتباس الحراري، مضيفا إن «هذا غبي ونحن بحاجة للتخلص من الأسلحة النووية».

وأوضح ترامب، أن روسيا كانت ستفعل ذلك وكذلك الصين، مشيرا إلى أنه تحدث عن الأمر مع الرئيس فلاديمير بوتين وأعجب بالفكرة.

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلى أنه خلال فترة رئاسته للولايات المتحدة، لم يكن من الممكن حدوث الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن مخاطر العمل العسكري الصيني ضد تايوان.