قناة الناس تنقل تكبيرات عيد الفطر من أحد مساجد البرازيل «فيديو»

بثت قناة الناس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو لتكبيرات عيد الفطر المبارك من جانب المصلين في أحد المساجد بعد صلاة العشاء من بارانا جنوب برازيل

وتحتفل الجالية الإسلامية في البرازيل، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مسجد البرازيل أقدم مسجد في البلاد وأحد أقدم المساجد في أمريكا الجنوبية، إن صلاة عيد الفطر ستقام، في تمام الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشارت وسائل إعلام، إلى وجود أكثر من 200 ألف مسلم يقيمون في البرازيل.