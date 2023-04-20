8 دول آسيوية تعلن رسميا السبت أول أيام عيد الفطر

يترقب المسلمون حول العالم اليوم الخميس، نتائج تحري هلال شهر شوال لمعرفة موعد عيد الفطر السعيد، حيث أوضحت التوقعات الفلكية احتمالية، أنّ عيد الفطر يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، إلا أن إمكانية رؤية الهلال غير ممكنة في العديد من الدول العربية والإسلامية.

وبدأت 8 دول آسيوية، إعلان نتائج تحري الهلال بإعلان يوم السبت بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر للعام 2023، وهي:

- سلطنة بروناي «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس».

- اليابان «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس».

- سنغافورة «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس».

- إندونيسيا «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس».

- الفيلبين «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس».

- ماليزيا «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس».

- كوريا الجنوبية «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس».

- سلطنة عمان «عدم ثبوت رؤية هلال شوال مساء الخميس».