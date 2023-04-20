7 دول عربية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر بينها السعودية.. اعرفها

أعلنت عدة دول عربية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

المملكة العربية السعودية

قالت المحكمة العليا السعودية إن يوم غدٍ الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

الإمارات العربية المتحدة

قالت وكالة أنباء الإمارات إن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر في الإمارات.

قطر

لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444هـ، وأن يوم غد الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 هو أول أيام عيد الفطر.

البحرين

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن يوم الجمعة 21 أبريل 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

العراق

أعلن ديوان الوقف السني، يوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

اليمن

أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الخميس، أن يوم الجمعة 21 أبريل 2023، هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.