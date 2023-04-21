تكريم 400 طفل من حفظة القرآن في الإسماعيلية

كرم الإعلامي محمود الورواري مذيع قناة العربية، ما يقرب من 400 طفل من حفظة القرآن الكريم في المسابقة السنوية التي يقيمها بقريته بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

ونظم الورواري احتفالية بمركز شباب الوروارة في الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك بحضور كبار العائلات والأطفال المكرمين وأسرهم، وعدد من أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين بالمحافظة.

الورواري: بدأنا بعشرة متسابقين

وقال الإعلامي محمود الورواري إنه بعد سنوات قليلة من انطلاق المسابقة في قرية الوراورة بـ10 متسابقين فقط، امتدت لتشمل القرى المجاورة ومركز ومدينة أبوصوير بالكامل ليصل إجمالي المكرمين الي حوالي 400 طفل وطفلة.

وأضاف خلال كلمته في الاحتفالية أن المشايخ ممن أشرفوا على اللجنة اختبروا أكثر من 1000 طفل، في حوالي 13 قرية وعزبة لانتقاء أفضل الحافظين لكتاب الله علي مستويات القرآن كاملا وثلاثة أرباعه ونصفه وربعه وجزء عم.

وأوضح أن المسابقة مستمرة بشكل سنوي لإتاحة المنافسة بين الأطفال وتكريمهم في نهاية شهر رمضان من كل عام.

الأهالي: مسابقة حفزت الأطفال

في السياق، قال محمد إبراهيم أحد الأهالي، أن المسابقة تحفز الأطفال كل عام على حفظ القرآن الكريم، وزيادة مستويات الحفظ للتكريم في الحفل السنوي.

وتابع: «هذا العام كان المشاركين عدد كبير وفوجئنا بعدد المكرمين والذي تجاوز 400 طفل وطفلة في أمسية دينية جميلة رسمت الفرحة علي وجوه الأطفال».