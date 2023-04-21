بث مباشر.. قناة الناس تنقل صلاة العيد من مسجد المشير طنطاوي

تقدم قناة الناس، بثًا مباشرًا لصلاة العيد من مسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع الخامس، وقرأ الشيخ حجاج الهنداوي آيات قرآنية مباركة.

وأعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، نتيجة استطلاع هلال شهر شوال لعام 1444، مؤكدًا أنّ الدار استطلعت هلالَ شهرِ شوال 1444 بعد غروب شمس أمس الخميس 29 من رمضان 1444 هجرية، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأكد المفتي أنّه قد تحقَّقَ لديهم شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام 1444، وعليه، أعلنت دار الإفتاءِ المصريةُ أنّ اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتقدم مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.