المسجد الحرام يمتلئ بالمصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك
كتب:
حسن رمضان
05:25 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
بيت الله الحرام
نشرت قناة «الإخبارية» السعودية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بثًا مباشرًا لنقل صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام.
وكانت المحكمة العليا في المملكة، أعلنت مساء أمس الخميس، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وأظهر البث المباشر لقناة «الإخبارية» السعودية، اكتظاظ المسجد الحرام بالمصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء إيمانية.
بث مباشر عبر #الإخبارية نقل صلاة وخطبة #عيد_الفطر_المبارك من #المسجد_الحرام— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2023
https://t.co/IGv6rkuADr
فيديو #تكبيرات_العيد من #المسجد_الحرام— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2023
#الإخبارية
#عيد_الفطر_المبارك pic.twitter.com/3WGG0vd0CW