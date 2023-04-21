المسجد الحرام يمتلئ بالمصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

نشرت قناة «الإخبارية» السعودية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بثًا مباشرًا لنقل صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام.

وكانت المحكمة العليا في المملكة، أعلنت مساء أمس الخميس، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأظهر البث المباشر لقناة «الإخبارية» السعودية، اكتظاظ المسجد الحرام بالمصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط أجواء إيمانية.