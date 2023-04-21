السعوديون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك.. وخطيب المسجد الحرام: حللتم أهلا
كتب:
حسن رمضان
06:00 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
بيت الله الحرام
أدى المسلمون صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة السعودية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».
فيديو لقطات من #صلاة_العيد في #المسجد_الحرام#عيد_الفطر_المبارك#الإخبارية pic.twitter.com/wZFcXP9CM3— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2023
من جهته، قال خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك: «أيها المسلمون، عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال»، مضيفًا :«ضيوف الرحمن حللتم أهلًا ووطأتم سهلا، فلله الحمد والمنّة»، وفقًا لم ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.
فيديو خطيب #المسجد_الحرام الشيخ صالح بن حميد: ضيوف الرحمن حللتم أهلا ووطأتم سهلا وسط منظومة خدمات عز نظيرها فلله الحمد والمنّة #الإخبارية pic.twitter.com/THfCVLecc8— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2023
#Eid prayer at the Holy Mosque in #Makkah #EKHNews_EN pic.twitter.com/twwxyA8wB5— AlEkhbariya News (@EKHNews_EN) April 21, 2023
فيديو #صلاة_العيد من رحاب بيت الله الحرام #الإخبارية#عيد_الفطر_المبارك pic.twitter.com/tFmUSvxqt4— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 21, 2023