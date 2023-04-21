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السعوديون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك.. وخطيب المسجد الحرام: حللتم أهلا

كتب:

حسن رمضان
06:00 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
بيت الله الحرام

بيت الله الحرام

أدى المسلمون صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك في مختلف أنحاء المملكة السعودية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

من جهته، قال خطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، في خطبة صلاة عيد الفطر المبارك: «أيها المسلمون، عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال»، مضيفًا :«ضيوف الرحمن حللتم أهلًا ووطأتم سهلا، فلله الحمد والمنّة»، وفقًا لم ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.

 

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