بدء تكبيرات عيد الفطر 2023 في 531 ساحة بالإسكندرية.. أبرزها بمحطة الرمل

بدأت تكبيرات عيد الفطر 2023 في 531 ساحة بالإسكندرية، والتي تعتبر أبرزها ساحات مسجد القائد إبراهيم ومجمع مساجد بحري على رأسهم مسجد أبو العباس، وغيرها من كافة الساحات في المدينة الساحلية.

صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية

ويؤدي المواطنون صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية عبر 363 مسجدًا و531 ساحة، منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، وساحة مسجد سيدي المرسي أبو العباس.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية

وأعلن معهد البحوث الفلكية موعد صلاة العيد في الإسكندرية 2023، والتي تنطلق مع الساعة 5:47 من صباح اليوم الجمعة والتي تأتي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

استعدادات صلاة عيد الفطر 2023 في الإسكندرية

وأكد الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إنه جرى الاستعداد لانطلاق صلاة عيد الفطر في الإسكندرية عبر تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة، وفي حالة وجود ظروف طارئة، يمارس الإمام الاحتياطي عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن» أنه سيتم فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.