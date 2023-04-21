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حاكم الشارقة يؤدي صلاة عيد الفطر في مصلى البديع «فيديو»

كتب:

حسن رمضان
07:04 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي - صورة أرشيفية

حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي - صورة أرشيفية

أدى حاكم إمارة الشارقة، عضو المجلس الأعلى الإماراتي، الشيخ سلطان القاسمي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع في مدينة الشارقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام»، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

ونشرت «وام»، فيديو، أداء حاكم إمارة الشارقة، الشيخ سلطان القاسمي صلاة عيد الفطر المبارك في مصلى البديع في مدينة الشارقة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة «البيان» الإماراتية، إن حاكم إمارة الشارقة، الشيخ سلطان القاسمي، سيؤدي صلاة عيد الفطر المبارك إلى جانب ولي العهد،  نائب حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي  ونائب حاكم الشارقة، عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي.

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