أطفال يقدمون «أوبريت الليلة الكبيرة» أمام الرئيس السيسي في احتفال عيد الفطر

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فقرة استعراضية لمجموعة من الأطفال جسدوا من خلالها أوبريت «الليلة الكبيرة»، وذلك خلال مشاركة الرئيس في احتفالية عيد الفطر 2023 مع أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، بمركز المنارة.

وكان الرئيس السيسي أدى صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.