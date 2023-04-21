احتفالات أهالي بورسعيد بعيد الفطر.. «شلالات بلالين وكروت تهنئة»

ألقى عدد من أهالي بورسعيد، البالونات من أعلى أسطح العمارات في محيط ساحات صلاة عيد الفطر المبارك، وتجمع حولها الأهالي عقب خروجهم من صلاة عيد الفطر المبارك، وسط فرحة غامرة خاصة من الأطفال.

شلالات البلالين تدخل البهجة على الأطفال

وأدخلت «شلالات البلالين»، البهجة على نفوس الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك، في أجواء تسودها البهجة والسعادة.

لافتات تهنئة بالعيد

من جانب آخر، انتشرت لافتات تهنئة بعيد الفطر المبارك في محيط ساحات الصلاة لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأحياء، فضلًا عن «بالونات شو كبيرة»، وبوابات من البالونات بألوان مختلفة على بوابات المساجد.

وشهدت أماكن التنزه وشاطىء بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من أهالي بورسعيد وأبناء المحافظات الأخرى للاستمتاع بعيد الفطر المبارك، حيث شهد شارع طرح البحر وساحة مصر ودليسبس باي وحدائق المسلة والمنتزه وفريال، آلاف المواطنين للتنزه فيها عقب أداء صلاة العيد.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بساحة المعمورة بحي الشرق وسط أهالي المحافظة، رافقه اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي، ومنظمات المجتمع المدني.