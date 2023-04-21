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احتفالات أهالي القليوبية بحلول عيد الفطر المبارك.. «تكبيرات وبلالين»

كتب:

حسن صالح
06:36 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
عيد الفطر بالقليوبية

عيد الفطر بالقليوبية

سيطرت أجواء الفرحة والسعادة على أهالي القليوبية، إذ تجمع الآلاف من المواطنين من أبناء المحافظة للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث أدوا صلاة العيد وخرجوا للاحتفال، وشهدت الساحات وكورنيش النيل تجمعات الأهالي للاحتفال عقب الصلاة، والتقطوا الصور السيلفي ورفعوا البلالين والتكبير والتهليل. 

ساحة مسجد ناصر تجمع الآلاف ببنها 

فيما شهدت ساحة مسجد ناصر ببنها، توافد أعداد كبيرة من المصلين من الرجال والنساء لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وظهر الأطفال وهم يصطحبون البالونات للساحة وسط تجمعات للأسر والتصوير السيلفي. 

محافظ القليوبية يشارك في صلاة العيد 

شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المواطنين أداء صلاة العيد في مسجد ناصر ببنها بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، وتجول المحافظ عقب الصلاة على كورنيش النيل ببنها، مقدمًا التهنئة للمواطنين والشباب والتجمعات على الكورنيش. 

في وقت سابق، أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، الانتهاء من أعمال حصر المساجد التي سيتم إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بها على نطاق المحافظة، موضحة أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي تشهد صلاة العيد بالقليوبية 1643 مسجدا بقرى ومدن المحافظة.

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة القليوبية، الانتهاء من أعمال حصر المساجد التي سيتم إقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بها على نطاق المحافظة، موضحة أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي تشهد صلاة العيد بالقليوبية 1643 مسجدا بقرى ومدن المحافظة.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن التجهيز تضمن نظافة المساجد وتهيئتها لإقامة صلاة العيد.

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