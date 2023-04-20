محافظ المنوفية يتفقد مستشفيات شبين الكوم استعدادا لعيد الفطر

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددًا من المنشآت الطبية والمستشفيات بمدينة شبين الكوم، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، وذلك تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، رافقه اللواء وليد البيلي السكرتير العام للمحافظة، الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، هناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم.

جولة محافظ المنوفية على المستشفيات في شبين الكوم

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أقسام الطوارئ لمتابعة منظومة العمل بمستشفى رمد شبين الكوم، واطلع على تذاكر الدخول ودفاتر الحضور والانصراف وسجلات قيد الحالات المرضية بواقع 1200 مريض يوميًا، كما استفسر عن مواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم حتى تماثلهم الشفاء للتأكد من تقديم الخدمات الصحية بالشكل اللائق والمتميز.

وخلال تفقده، كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بفتح عيادتين إضافيتين وتزويدهما بالأطقم الطبية اللازمة لاستيعاب تزايد الحالات المرضية المتواجدة بالمستشفى حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة إلى أنه يتم تلقي الشكاوى وبلاغات المواطنين عبر غرف العمليات الرئيسية بالمديرية على أرقام «الغرفة الوقائية ٠٤٨٢١٧٦٠٨٩، وغرفة الطوارئ ٠٤٨٢١٧٦١٤٠». لضمان التعامل اللحظي مع أية طوارئ بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

كما تفقد المحافظ غرف العناية المركزة والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، وتابع انتظام المنظومة بمستشفى الصدر ومستشفى المخ والأعصاب بمجمع مستشفيات ميت خلف شبين الكوم، واطمأن على الحالة العامة ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية وتواجد نوبتجية الأطقم الطبية.

طوارئ في مستشفيات المنوفية قبل عيد الفطر المبارك

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة للمرضى والعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مشددًا على رفع درجة التأهب والجاهزية بجميع المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية للتعامل الفوري خلال أيام العيد مع حالات الطوارىء والمترددين، فضلًا عن متابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن هناك لجان ميدانية للمرور على المنشآت الطبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة طوال أيام عيد الفطر لمتابعة توافر الخدمات الطبية ومدى التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل وتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، وسرعة إيجاد الحلول العاجلة حيالها.