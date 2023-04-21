أهالي مطروح يؤدون صلاة عيد الفطر في 570 ساحة ومسجدا

أدى أهالي محافظة مطروح، صلاة عيد الفطر في 8 مراكز، وهي مدن الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، في أجواء مبهجة وحضور كبير من المواطنين الرجال والسيدات في جميع ساحات الصلاة والمساجد.

توزيع حلويات وبلالين على الأطفال في صلاة العيد

ووزع شباب مطروح، البلالين والحلويات على الأطفال أمام جميع ساحات ومساجد صلاة العيد 2023، وهي عادة سنوية في مطروح، في ظل فرحة كبيرة للأطفال والأسر بعيد الفطر المبارك.

محافظ مطروح يصلي في المسجد الكبير

وأدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الكبير وسط مدينة مرسى مطروح، بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية ومشايخ وعواقل وشباب مطروح، والتف المواطنين حوله عقب الصلاة وهنأهم بعيد الفطر المبارك.

570 ساحة صلاة في مطروح

وقال فضيلة الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنّ صلاة العيد جرى تأديتها في 570 ساحة ومسجدا على مستوى المحافظة، تحت إشراف مديرية الأوقاف في أجواء إيمانية وروحانيات.