تُتاح أرخص شقق مصيف مرسى مطروح خلال عيد الفطر 2023، في عدة أماكن بالمدينة، في ظل توافد المصطافين على محافظة مطروح للاستمتاع بإجازة العيد بها، سواء الرحلات الأسرية أو الجامعات والشباب، حيث تتوافر شقق وشاليهات تناسب جميع الفئات وبمختلف الأسعار، وذلك حسب بُعد الشقق من البحر والفرش والمساحات، وجميعها تتحكم في أسعار المصيف.

أرخص شقق مصيف مرسى مطروح في عيد الفطر 2023، تبدأ من 100 جنيه للشقة، بحسب عبد الرحمن الصريحي مدير مكتب إيجار شقق وشاليهات في مطروح لـ«الوطن»، وهي شقة عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام صف ثالث ورابع على البحر في منطقة الفيروز بكورنيش شرق المدينة.

أسعار شقق مصيف مرسى مطروح في عيد الفطر 2023

وتتاح أرخص شقق مصيف مرسى مطروح خلال عيد الفطر 2023 في كل فئة وليس الشقق الغرفتين فقط، طبقا لـ«عبد الرحمن»، وتسجل سعر الشقة الثلاث غرف بالعيد 200 جنيه لليلة، الصف الثاني والثالث والصف الأول رؤية للبحر بالكامل بـ250 جنيهًا حتى 300 جنيه، طبقًا للمساحة والفرش والتشطيبات والخدمات في العمارة، وهناك شقق أكبر 4 غرف وحمامين وتكييف وتشطيبات عالية بسعر 400 جنيه في الليلة، وتستوعب أكثر من أسرة للعائلات الكبيرة التي تحب أن تقيم في مكان واحد، ويسجل سعر الشاليه الغرفتين تشطيب وفرش ممتاز على البحر مباشرة في العيد 300 جنيه الليلة، والثلاث غرف 400 جنيه الليلة.

استعدادات مرسى مطروح في عيد الفطر 2023

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، إنّ هناك استعدادات كبيرة في مصيف مرسى مطروح خلال عيد الفطر 2023، لاستقبال الزوار من عشاق المحافظة بفتح الشواطئ أمام الجميع بالمجان، وزيادة كميات مياه الشرب في الأحياء والمناطق المصيفية بالمدينة وزيادة كميات المواد الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والغرفة التجارية وتكثيف الحملات على الأسواق، ورفع حالة الطوارئ في المستشفيات العامة والمركزية وزيادة أكياس الدم، وزيادة سيارات الإسعاف في جميع نقاط الإسعاف على الطرق المؤدية من القاهرة والإسكندرية والمحافظات المختلفة إلى مرسى مطروح، مع متابعة المواطنين والمدن السياحية من خلال غرفة عمليات المحافظة الرئيسية والرد على شكاوى واستفسارات جميع المواطنين والزائرين ومتابعة المصيف خلال إجازة العيد.