طقس مرسى مطروح في عيد الفطر.. أجواء مائلة للدفء تسود المدينة

يتمتع طقس مرسى مطروح في عيد الفطر 2023، بحالة مستقرة على مدار أيام العيد الثلاثة، في ظل أجواء مائلة للدفء نهارًا على المدينة الساحلية، مع وجود شبورة صباحًا في الجو على الطرق السريعة والدولية خاصة القريبة من المسطحات المائية، في ظل الإقبال على مصيف مطروح خلال إجازة العيد من مختلف مدن ومحافظات مصر، للاستمتاع بالمزارات السياحية المتنوعة بها للأسر والرحلات.

وتأتي حالة الطقس في عيد الفطر بمدينة مرسى مطروح، حسب هيئة الأرصاد الجوية، بأجواء تميل للدفء خلال ساعات النهار، مع نشاط خفيف في حركة الرياح، وأجواء باردة ليلًا وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، مع السماح بنزول البحر المتوسط كونه مستقرًا على السواحل الشمالية الغربية في العيد.

هل يرتدي المواطنون ملابس شتوي أم صيفي في العيد؟

ومع استمرار الأجواء الربيعية الدافئة نهارًا والباردة ليلًا، نصحت هيئة الأرصاد الجوية، بالتزام المواطنين بارتداء الملابس الشتوية على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ومنها مرسى مطروح.

المصطافون يقبلون على مرسى مطروح بعيد الفطر

وتستقبل مرسى مطروح خلال عيد الفطر المبارك، أعدادًا كبيرة من الزائرين للاستمتاع بها والشواطىء خلال أسبوع العيد، حسب تصريح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع وجود استعدادات مكثفة في جميع المرافق العامة وتقديم الخدمات، واستقبال الشواطىء للجميع من أهل مطروح وزوارها من محبيها من كل مكان.