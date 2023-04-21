أجواء مبهجة في ساحات ومساجد دمياط خلال صلاة عيد الفطر المبارك «صور»

استقبلت ساحات ومساجد محافظة دمياط أعداد غفيرة من المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بكافة أنحاء المحافظة في المساجد الكبرى المصرح لها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة بعد أن تزينت ساحات ومساجد محافظة دمياط لاستقبال المصلين في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تطوع المصلون لتزيين العديد من الساحات والمساجد لإدخال الفرحة على جموع المصلين.

صلاة عيد الفطر المبارك في دمياط

وقال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط، لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، إن مديرية الأوقاف استعدت لتجهيز عدد من الساحات والمساجد بنطاق محافظة دمياط من خلال العمل على تنظيفها وتعقيمها والالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، وكذلك التنسيق المستمر والمتواصل مع المحافظة والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية للاستعداد التام وتجهيز الساحات لأداء شعائر صلاة العيد.

إدخال البهجة على الأطفال

وأضاف «سلامة»، أن مديرية الاوقاف استعدت لاستقبال صلاة العيد، حيث جرى تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة ومسجد في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافٍ، وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.