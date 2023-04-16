جهزت مديرية أوقاف دمياط عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 فى محافظة دمياط، في ظل أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، وتستعد محافظة دمياط تحت إشراف مديرية الأوقاف بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة لتجهيز المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بها.

وتستعرض «الوطن» عدد ساحات عيد الفطر 2023 فى محافظة دمياط وفق ما أعلنت عنه مديرية الأوقاف بدمياط، والتي تنتشر في جميع مراكز ومدن المحافظة.

عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 فى محافظة دمياط

وبعد الإعلان عن عدد ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة دمياط، قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط في تصريحات ل«الوطن» إنه جرى الاستعدادات لتجهيز عدد ساحات عيد الفطر 2023 والمساجد بمحافظة دمياط أبرزها فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة واتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التى أقرتها وزارة الصحة.

عدد ساحات ومساجد صلاة عيد الفطر2023 في محافظة دمياط

وأضاف وكيل أوقاف دمياط أن صلاة عيد الفطر 2023 تقام بالمساجد الكبرى بالإضافة إلى الساحات والميادين وهي كالتالي:

- مسجد دعوة الحق بدمياط.

- مسجد النور بشطا بدمياط.

- مسجد المظلوم بدمياط.

- ساحة ميدان الساعة بدمياط.

- ساحة مركز الشباب بقرية عزبة البرج.

- مسجد الرحمة بالعنانية بدمياط.

- ساحة مركز شباب عزبة البط بدمياط.

- ساحة ملعب قرية الشيخ ضرغام.

- مسجد الخليفة بقرية البصارطة .

- مسجد النور بقرية أولاد حمام.

- استاد رأس البر.

- مسجد الرحمة برأس البر.

- مسجد الهدي النبوي بقرية الرحامنة.

- مسجد الرحمة بقرية الرحامنة.

- ساحة مركز شباب قرية أولاد خلف مسجد الحديدى بمركز بفارسكور.

- ساحة مركز شباب مدينة السروساحة.

- مركز شباب قرية ميت الخولىساحة.

- مركز شباب قرية كفر المياسرة.

- ساحة مركز شباب مدينة ميت أبو غالب.

- مسجد الكبير بمدينة ميت أبو غالب.

- مسجد أبو العنين بمدينة ميت أبو غالب.

- ساحة مركز شباب كفر سعد.

- ساحة إستاد دمياط الجديدة.

- ساحة الحديقة الدولية بدمياط الجديدة.

- ساحة مركز شباب مدينة كفر البطيخ.