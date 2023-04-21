فسحة عيد الفطر 2023.. تعرف على أفضل أماكن الخروج في دمياط بأقل تكلفة

ساعات قليلة تفصلنا عن أداء صلاة عيد الفطر المبارك، لذا يستعد مواطنو محافظة دمياط من الآن، لتحديد أماكن فسحة عيد الفطر 2023، وأفضل أماكن الخروجات في دمياط بأقل تكلفة.

ويحتاج المواطنون لتحديد أماكن للخروج في العيد بدمياط بأقل تكلفة، لوضع خطة النزهة واختيار المكان المناسب، خاصة مع وجود أطفال أو كبار سن بالأسرة، فيحتاجون إلى تحديد مكان فسحة عيد الفطر 2023 مسبقًا.

فسحة عيد الفطر 2023 وأفضل أماكن الخروجات في دمياط بأقل تكلفة

فسحة عيد الفطر 2023 وأفضل أماكن الخروجات في دمياط بأقل تكلفة، يفكر بها الكثيرون، من خارج دمياط أيضًا، خاصة أنّ مصيف رأس البر من أشهر المصايف الساحلية بمصر ويتميز بالشواطئ الجميلة ذات المياه الصافية، الممتدة على طول البحر المتوسط، فضلًا عن نهر النيل ومنطقة اللسان، ما يجعله مقصدًا لقضاء فسحة عيد الفطر.

خريطة فسحة عيد الفطر 2023 في دمياط بأقل تكلفة

ونظرا لكون دمياط مقصدًا لـ فسحة عيد الفطر 2023، للمواطنين من خارجها وداخلها، تقدم «الوطن» خريطة بأفضل أماكن الخروجات في دمياط بأقل تكلفة وفقًا لمحافظة دمياط، كما يلي:

مدينة دمياط الجديدة: تلك المدينة الساحلية التي أُنشئت حديثًا على امتداد شاطئ البحر المتوسط، وتضم عدة شواطئ ومطاعم وكافيهات ذات المباني المميزة.

خريطة أماكن للخروج في العيد بمحافظة دمياط

الاستاد الرياضي: يتسع استاد دمياط لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، فضلًا عن كونه مقصدًا للنزهات العائلية، ويفتح أبوابه من الساعة 11 صباحًا حتى 12 صباحًا.

الميناء: متنزه لأهالي دمياط ويعرض جزءًا مهمًا من المحافظة ونشاطها البحري، ويضم العديد من المطاعم والكافيهات.

رأس البر ومنطقة العشش بدمياط

رأس البر: أشهر مدينة ساحلية بمحافظة دمياط وهي من أقدم المصايف المصرية، وكان يقام بها العديد من المسابقات والمهرجانات وتمتد بطول 4 كيلومترات، على ساحل البحر المتوسط وتضم عدد كبيرا من الكافتيريات.

منطقة العشش: تقع بمدينة رأس البر ويطلق على الفيلات العشش، وتُستخدم بالسياحة حيث تؤجر للمصطافين وتتميز بطرازها الفريد.

اللسان: المنطقة التي يلتقي بها نهر النيل والبحر المتوسط، وتضم عِدة كافيهات وأماكن للتنزه، و يأتي إليها المواطنون لرؤية التقاء البحر والنيل واختلاف لون المياه بينهما.

أماكن للتنزه بمحافظة دمياط

مدينة الملاهي: تضم مدينة دمياط مدينة ملاهي مائية على ساحل البحر المتوسط تجذب الكبار والأطفال معا، فضلًا عن متحف الأسماك الذي يضم العديد من أنواع الأسماك، والأحياء المائية.

الحديقة الدولية: أشهر متنزهات دمياط العامة وتفتح أبوابها 24 ساعة وتضم العديد من المساحات الخضراء المناسبة للمشي والتنزه وبها لعدد من الوسائل الترفيهية للأطفال وأماكن لانتظار العائلات.

الحديقة المركزية: تعد اكبر متنزه عام بدمياط فهي تقع، على مساحة 55 فداناً بقلب دمياط وتضم مسطحات خضراء وتضم ألعابا ترفيهية مجانية، ومنطقة للملاهي الكهربائية للأطفال.