نائب أوكراني: البرلمان سيضطر لتمديد الأحكام العرفية 90 يومًا

قال النائب في البرلمان الأوكراني «ياروسلاف جيليزنياك»، إن البرلمان الأوكراني «الرادا»، سيضطر مرة أخرى إلى تمديد الأحكام العرفية والتعبئة، في أوائل مايو المقبل، لمدة 90 يومًا.

تحطم مسيرة أوكرانية بمدينة كلينتسي

بدوره، قال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الروسية، عبر «تليجرام»، إن طائرة أوكرانية مسيرة تحطمت بمدينة كلينتسي، دون خسائر باستثناء تدمير جزئي لأحد المنازل، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي».

محادثات لبيع منظومة «آرو 3»

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها بدأت محادثات لبيع منظومة «آرو 3»، للدفاع الصاروخي لألمانيا، بعد شهر على بيعها «مقلاع داوود» الصاروخية لفنلندا، مشيرة إلى أن الصفقتين ستحتاجان إلى موافقة الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.