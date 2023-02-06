 «الرادا» يصوت في الاجتماع المقبل على استقالة وزير الدفاع الأوكراني

يصوت البرلمان الأوكراني «الرادا»، لصالح استقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في الاجتماع المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية «آر بي سي».

وكان البرلماني الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، أشار في وقت سابق، إلى عدة تغييرات عدة ستطرأ على مراكز قيادية أخرى في السلطة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال رئيس فصيل حزب «خادم الشعب» في البرلمان الأوكراني «الرادا» ديفيد أراخاميا، إن وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف سيترك منصبه، ويحل مكانه الرئيس الحالي للاستخبارات العسكرية، كيريل بودانوف.

ريزنيكوف سيرأس وزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية

وسيرأس ريزنيكوف وزارة الصناعات الاستراتيجية الأوكرانية، التي يرأسها بافيل ريابكين، لتعزيز التعاون العسكري الصناعي. وقال وزير الدفاع الأوكراني لصحيفة «أوكرينسكا برافدا» إنه لم يجر محادثات بشأن استقالته المحتملة، لكنه مستعد لأي سيناريو.

من جانبه، كشف قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، للقادة العسكريين بالولايات المتحدة من بينهم وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، خلال زيارته لـ«واشنطن»، أن «كييف» فقدت نحو 257 ألف شخص منذ بدء الأزمة في 24 فبراير الماضي، وفقا لما أعلنه لمستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» دوجلاس ماكجريجورعلى «يوتيوب».

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، إن جيش بلاده لن يتنازل عن مدينة أرتيوموفسك«باخموت»، مؤكدا في فيديو عبر «تليجرام» أن الهجوم الذي تشنه «موسكو» مستمر على الخطوط الأمامية.

الرئيس الأوكراني: المعارك الجارية في «دونباس» ضارية

ووصف زيلينسكي، الوضع في «دونباس» شرق البلاد بالصعب للغاية، مشيرا إلى أن المعارك الجارية هناك ضارية.

من جانبها، طلبت السلطات في «كييف» من إسرائيل إدانة العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا علنا، كما طلبت من تل أبيب الموافقة على قرض بقيمة 500 مليون دولار للحكومة الأوكرانية، وفقا لما ذكره موقع «أكسيوس» الأمريكي.

بدوره، قال بابا الفاتيكان فرانسيس، إمنفتح على الاجتماعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، والتوسط لحل الأزمة الأوكرانية، مضيفا إن إذا لم يذهب إلى «كييف»، لأنه في الوقت الحالي من المستحيل الذهاب إلى «موسكو».

وفي إطار مبادرة «حبوب البحر الأسود»، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الصفقة التي أبرمت مع بوتين تثير قلق البعض، مضيفا خلال محادثة مع الشباب في مدينة أيدين أنه رغم ذلك ستستمر هذه العملية على أي حال.