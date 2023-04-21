«أوقاف الإسكندرية»: انعقاد غرفة عمليات حتى الانتهاء من صلاة الجمعة

أكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن الحالة العامة حول صلاة عيد الفطر المبارك طيبة، لافتاً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات الفرعية ستظل منعقدة حتى الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش أداؤه صلاة عيد الفطر المبارك اليوم بمسجد سيدي أبي العباس المرسي، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.

أوقاف الإسكندرية: صلاة عيد الفطر تمت دون خروج عن النص

وأضاف وكيل أوقاف الإسكندرية، أن مساجد الإسكندرية وساحاتها شهدت حضورا جماهيريا مكثفا في أجواء تعمها البهجة والسرور، خلال صلاة عيد الفطر المبارك دون وجود أي شائبة أو خروج عن النص.

وأوضح أنه جرى الاستعداد لصلاة عيد الفطر في الإسكندرية عبر تخصيص إمام أساسي وإمام احتياطي لكل ساحة، وفي حالة وجود ظروف طارئة، يمارس الإمام الاحتياطي عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

محافظ الإسكندرية يشيد بجهود الأوقاف

من جهته أشاد محافظ الإسكندرية، بما بذلته مديرية أوقاف الإسكندرية من جهد وترتيب طوال شهر رمضان وحتى صلاة العيد.