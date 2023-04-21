المصلون يطلقون البالونات عقب صلاة عيد الفطر بمسجد مصطفى محمود

أطلق مجموعة من الشباب مئات «البالونات»، إلى السماء بمحيط مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وارتسمت البسمة على شفاه المئات وتبادلوا التهاني، كما شارك الأطفال والنساء والرجال بمختلف الأعمار في صلاة العيد.

محافظ الجيزة يؤدي صلاة العيد في مسجد مصطفى محمود

وأدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحي الدقي، وسط جموع من المصلين.

خطبة عيد الفطر

وألقى خطبة عيد الفطر، الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، حول فضل الصيام وأهمية نشر البهجة بين المواطنين خلال أيام العيد في ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان، داعيًا المولى عز وجل بدوام الاستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقب الصلاة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لكافة الخدمات بالشارع، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لضمان سير العمل بمختلف القطاعات، وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين ورفع درجة الاستعدادات بالمزارات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين، مشددًا على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات ورفعها أولا بأول وانتظام عمل الورديات على مدار اليوم.