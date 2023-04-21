محافظ الجيزة يؤدي صلاة عيد الفطر بساحة مسجد مصطفى محمود

أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من ساحة مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحي الدقي، وسط جموع من المصلين.

وألقى خطبة عيد الفطر، الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، حول فضل الصيام وأهمية نشر البهجة بين المواطنين خلال أيام العيد في ظل ما تشهده مصر من أمن وأمان، داعيًا المولى عز وجل بدوام الاستقرار والرخاء لمصر وشعبها الكريم.

التنسيق مع مختلف الجهات المعنية

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عقب الصلاة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية لكافة الخدمات بالشارع، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لضمان سير العمل بمختلف القطاعات، وانتظام تقديم الخدمات للمواطنين ورفع درجة الاستعدادات بالمزارات والحدائق ومحيطها لاستقبال المواطنين، مشددًا على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، بتكثيف الجهود لمنع تراكم المخلفات ورفعها أولا بأول وانتظام عمل الورديات على مدار اليوم.

المرافقين للمحافظ في الجولة

أدى الشعائر رفقة المحافظ، اللواء الدكتور هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجموع المصلين.