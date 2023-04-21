مسابقات واحتفالات ضمن فعاليات أول أيام عيد الفطر في مراكز الشباب بالبحيرة

استقبلت مراكز شباب البحيرة ومراكز الشباب بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ما يقرب من 2000 مواطن لأداء صلاة العيد ضمن مبادرة « العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن.

احتفالات العيد في مراكز الشباب بالبحيرة

وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة لتحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

وتقام المبادرة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لا سيما خلال عيد الفطر المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان.

تنظيم الحفلات داخل مراكز الشباب في العيد

كما وجه «صبحي» بتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

ومن جانبه أشار دكتور إبراهيم خضر أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أصدر تعليماته لمديريات الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، وإتمام التجهيزات اللازمة وتكثيف التغطية الإعلامية للحدث طول أيام العيد.

كما أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة، والذي يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.