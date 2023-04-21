عرض فيلم ابن الحاج أحمد في سينما الشعب بالإسكندرية.. المواعيد والأسعار

أعلنت إدارة قصر ثقافة الأنفوشي عرض فيلم ابن الحاج أحمد في سينما الشعب بالإسكندرية، خلال عيد الفطر المبارك عبر 6 حفلات يومية وبأقل سعر للتذكرة عن سائر السينمات الأخرى.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد عرض فيلم ابن الحاج أحمد في سينما الشعب بالإسكندرية وسعر التذكرة، بحسب الإعلان الرسمي من إدارة قصر ثقافة الأنفوشي.

سعر تذكرة فيلم ابن الحاج أحمد في سينما الشعب بالإسكندرية

وبلغ سعر تذكرة فيلم ابن الحاج أحمد في سينما الشعب بالإسكندرية 40 جنيها، وهو سعر موحد، ويعد الأرخص مقارنة بالسينمات الأخرى، وذلك ضمن مبادرة سينما الشعب التي تسهل على المواطنين.

مواعيد عرض فيلم ابن الحاج أحمد في سينما الشعب بالإسكندرية

وتتمثل مواعيد عرض فيلم ابن الحاج أحمد في سينما الشعب بالإسكندرية في 6 حفلات يوميا خلال عيد الفطر المبارك، تبدأ من العاشرة صباحا ثم الواحدة ظهرا والثالثة عصرا ويليها السادسة والتاسعة مساء، ثم تختتم بحفلة منتصف الليل.

تفاصيل فيلم ابن الحاج أحمد

فيلم ابن الحاج أحمد بطولة الفنان شيكو وفرحة أحمد وسيد رجب وسيد رجب وعايدة رياض وصبري فواز، وإخراج معتز التوني، وتحكي قصة الفيلم عن شاب يدعى أحمد ويعمل بائعًا بمتجر بقالة والده قبل أن يتورط في متاعب جمة، بعدما يجد نفسه في مواجهة إحدى العصابات الخطيرة، ما يحتم عليه التعاون مع الشابة «نبيلة»، والتصدي للخطر معًا.