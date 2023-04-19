«ابن الحاج أحمد» وهارلي في سينما الشعب خلال العيد

تستعد وزارة الثقافة، لتقديم باقة من حفلات السينما ضمن مشروع سينما الشعب في المواقع النابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، إذ أعلنت الهيئة، عرض فيلمين جديدن في العيد، وهما: «هارلي»، و«ابن الحاج أحمد»، وستكون أسعار تذاكر الحفلات 40 جنيها.

فيلم «هارلي» بسينما الشعب في العيد

سيكون العرض الأول لفيلمي «هارلي» و«ابن الحاج احمد»، بسينما الشعب قصر السينما، تزامنا مع العرض التجاري لكلا الفيلمين في دور العرض السينمائي والمولات التجارية، وضمن أفلام موسم عيد الفطر المبارك، منوهة بأن أسعار التذاكر تحمل شعار «سينما النهاردة بأسعار زمان» 40 جنيها فقط.

وفيلم هارلي بطولة محمود حميدة ومحمد رمضان ومي عمر وأحمد داش، وتأليف محمد سامي وإخراج محمد سمير.

ويدور حول هارلي مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته، إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم «ابن الحاج أحمد»:

أما فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو وسيد رجب ورحمة أحمد فرج وصبري فواز، سيناريو وحوار محمد المحمدي.

ويدور حول شاب يدعى «أحمد»، يعمل بائعًا بمتجر بقالة، والده يتورط في متاعب جمة، بعدما يجد نفسه في مواجهة إحدى العصابات الخطيرة، ما يحتم عليه التعاون مع الشابة (نبيلة) والتصدي للخطر معًا.