مشروع «سينما الشعب» يعرض 5 أفلام بينها 4 جديدة في 15 محافظة

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروض «سينما الشعب»، في القاهرة ومختلف الأقاليم الثقافية، وأعلنت الهيئة خريطة عروض الأفلام الحالية وعلى رأسها فيلم شلبي في 8 مواقع ثقافية من بسينما الشعب.

أماكن عرض فيلم شلبي

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة من المقرر عرض الفيلم في قصر السينما بجاردن سيتي، بالقاهرة، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة السويس، سينما شبين الكوم بالمنوفية، قصر ثقافة الأقصر، قصر ثقافة العريش بجنوب سيناء، روض الفرج بالقاهرة.

كما يتم عرض فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، بسينما الشعب في 3 مواقع «قصر ثقافة قنا - سينما 23 يوليو بالمحلة - قصر ثقافة كفر الشيخ»، فضلا عن عرض فيلم «اثنين للإيجار»، بسينما الشعب في 4 مواقع «قصر ثقافة أسيوط - قصر ثقافة الوادي الجديد - قصر ثقافة شرم الشيخ».

ووفقا للبيان يجري عرض فيلم «فضل ونعمة»، بسينما الشعب الإسماعيلية، وفيلم «كيرة والجن»، بسينما الشعب بالمركز الثقافي بطنطا.

مشروع سينما الشعب

وأطلقت وزارة الثقافة مؤخرا المرحلة السادسة من مشروع «سينما الشعب»، والتي تضم قصور الثقافة في الأقصر، والعريش بشمال سيناء، وروض الفرج بالقاهرة، وبورسعيد، ويجري تجهيز دار العرض به حاليا، وتتواجد سينما الشعب بمختلف المحافظات.